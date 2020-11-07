Trabzonspor'un kritik sınavı

Trabzonspor, Süper Lig’in 8. haftasında bugün deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligin 3. haftasında Malatya karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldıktan sonra son 4 lig maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Akdeniz temsilcisi önünde kötü gidişine son vermeye çalışacak.
DERELİOĞLU YÖNETİMİ
Bordo-Mavili takımda, Kovid-19 testi pozitif çıkan Hüseyin Türkmen kadroda yer almayacak, Ekuban ise 3 hafta sonra forma giyebilecek. Karadeniz ekibi, Newton’un görevinden ayrılmasının ardından hafta içinde takımı çalıştıran Futbolcu İzleme Komitesi Başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde karşılaşmaya çıkacak.
AYTEMİZ ALANYASPOR - TRABZONSPOR
STAT: Bahçeşehir
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Ali Palabıyık
Gaziantep FK Teknik Direktörü "olay adam" Marius Sumudica, bir karşılaşmaya daha damgasını vurdu... Takımının Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti maçta 90+8'de Kenan Özer'in golü sonrası Beşiktaşlı yöneticilerin bulunduğu bölgeye önce "sus" işareti yaptı sonra da kartal pozu verdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, tecrübeli teknik adama sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Sumudica, 1-1 sona eren Trabzonspor maçının ardından tribüne gönderildiği yerde "Antep'in Hamamları" eşliğinde göbek atmıştı.
Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, arzusuz ve isteksiz bir oyun oynadıklarını söyledi.
Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, maç sırasında kart görmesiyle ilgili, "Ben bir şey söylediğim zaman çarpıtılıyor, bunun için sürekli cezalandırılıyorum. Oyuncularıma da sürekli bağırıyorum ve onları motive etmek için uğraşıyorum. Eğer ben yedek kulübesinde elleri bağlı uyursam takım da uyur." dedi.
THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya'nın Khimki takımını 83-71 mağlup etti.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Rusya'nın Khimki takımını 83-71 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş karşısında 3-1 kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.