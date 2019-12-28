Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9587
  • 6,6619
  • 289.334
  • 113684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Trabzonspor'un konuğu Kayserispor! Muhtemel 11'ler

Trabzonspor'un konuğu Kayserispor! Muhtemel 11'ler

Trabzonspor'un konuğu Kayserispor! Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk ediyor.

Medical Park Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Geçen hafta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek moral bulan bordo-mavililer, İstikbal Mobilya Kayserispor'u da yenerek devre arasına zirve yolunda daha iddialı girmek istiyor.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor, İttifak Holding Konyaspor maçında hem cezalı duruma düşen hem de sakatlanan Yusuf Sarı da kadroda yer alamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth

Kayserispor: İsmail Çipe, Miguel Lopes, Poulain, Mert Kula, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin, Emre Demir, Adryan, Ziya Alkurt, Kravets


Deniz Çakır'dan 'EDHO' açıklaması
Ata Demirer eski aşkına geri döndü
Sıla ve Hazer Amani'nin nikah tarihi belli oldu!
11 yıl sonra ilk paylaşım!
Bülent Ersoy'un yılbaşı istekleri ağızları açık bıraktı!

Telefon Filtrelerini Keşfeden Adamın Mutluluğu Gülümsetti

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İşte Türkiye'nin otomobilinin ilk fotoğrafları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili kullandı! İşte ilk görüntüler