Trabzonspor'un konuğu Galatasaray! Muhtemel 11'ler...

AKŞAM

Ligdeki zirve yarışında bugün çok kritik bir mücadeleye tanıklık edeceğiz. Son haftalarda iyi puan ortalaması tutturan iki takım, yine zafer hesapları yapıyor. Kaybeden ligde iddialı olma yolunda ağır bir yara alacak.

SÜPER Lig’in 15. haftasında Trabzonspor bugün Galatasaray’ı ağırlayacak. Ligde geride kalan 14 haftada 1 haftayı bay geçen Galatasaray, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Ligde 26 puan toplamayı başaran Fatih Terim’in öğrencileri, birer maçı fazla olan lider Aytemiz Alanyaspor’un 1 puan gerisinde, üçüncü Fenerbahçe’nin de averajla önünde 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Trabzonspor ise yeni Teknik Direktör’ü Abdullah Avcı ile istediği sonuçları yakaladı.

G.SARAY’DA FATİH TERİM CEZALI



Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde büyük bir çıkışa geçen Bordo-Mavili takım, Süper Lig’de beşer galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı. Haftaya 20 puanla giren Karadeniz temsilcisi, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor’un averajla gerisinde 9. sırada yer aldı. Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, Trabzon’da takımının başında maça çıkamayacak. Tecrübeli teknik adamın yerine yedek kulübesinde yönetim, yardımcı antrenörlerden Levent Şahin’de olacak.



ABDÜLKADİR ÖMÜR POZİTİF



Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan Diabate, Kovid-19 testi pozitif çıkan A.Ömür ve sakat Ekuban, Bilal ve Plaza dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı-Kırmızılı ekipte ise 5 futbolcu yok. Sakatlığı bulunan Babel’in yanı sıra koronavirüsle ilgili izolasyon süreci devam eden iki futbolcu kadroda yer almayacak. Tedavisine devam edilen Etebo da görev yapamayacak. Diagne ise koronavirüs şüphesi sebebiyle tedbir amaçlı Trabzon’a götürülmedi.



MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdülkadir, Flavio, Baker, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Djaniny

Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda, Oğulcan

STAT: Medical Park

SAAT: 19.00

HAKEM: H.Umut Meler

YAYIN: beIN Sports1