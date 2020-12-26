Trabzonspor'un konuğu Galatasaray! 0-0 CANLI

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Fenerbahçe'ye haciz şoku! Fenerbahçe'ye haciz şoku! ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes ile karşı karşıya gelirken maçın oynandığı sırada Fenerbahçe'nin takım otobüsüne haciz memurları tarafından bir haciz işlemi uygulanmak istendi. Maç sırasında salondan çıkan yöneticiler, bu işlemin ertelenmesi adına bir talepte bulunurlarken burada kısa süreli bir tartışma meydana geldi.

G.Saray'da sürpriz ayrılık! Sözleşmesi feshedilecek G.Saray'da sürpriz ayrılık! Sözleşmesi feshedilecek Son dakika Galatasaray haberi: Devre arası transfer dönemi için çalışmalara başlayan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Birçok futbolcuyu transfer listesine alan Aslan, bir tane de ayrılık kararı aldı. İşte detaylar...

İngilizler duyurdu: Mesut Özil, F.Bahçe'ye gidiyor İngilizler duyurdu: Mesut Özil, F.Bahçe'ye gidiyor Fenerbahçe'de taraftarın hayallerini süsleyen Mesut Özil'de sürpriz bir gelişme yaşandı. İngiliz basını, yıldız futbolcunun İstanbul'da Başkan Ali Koç'la gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Mesut'un sarı-lacivertli kulübe sıcak baktığını yazdı. Habere göre, Arsenal'in yıldız futbolcusu, Fenerbahçe ile ön sözleşme imzalamaya hazır.

Premier League ekibinde futbolculara yasak geldi Premier League ekibinde futbolculara yasak geldi Son dönemde virüs vakalarının rastlandığı Premier League'de kulüpler tedbirleri sıkılaştırdı. Wolverhampton'da futbolcular ve ailelerinin alışveriş için dışarıya çıkması yasaklandı.

F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Bonservissiz geliyor F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Bonservissiz geliyor Orta sahada kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, direksiyonu bir dönem Real Madrid ve Paris Saint-Germain formaları giyen Jese'ye kırdı. İşte detaylar...