Trabzonspor'un konuğu Galatasaray! 0-0 CANLI

Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor, Galatasaray’ı ağırlıyor. Ligde geride kalan 14 haftada 1 haftayı bay geçen Galatasaray, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Ev sahibi Trabzonspor ise yeni Teknik Direktör’ü Abdullah Avcı ile istediği sonuçları yakaladı. Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde büyük bir çıkışa geçen Bordo-Mavili takım, Süper Lig’de beşer galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı.
Mücadelede ilk yarı golsüz beraberlikle devam ediyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Abdülkadir Parmak, Baker, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Djaniny.
Galatasaray: Okan, Omar, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli, Emre Kılınç, Arda Turan, Belhanda, Oğulcan
STAT: Medical Park
HAKEM: H.Umut Meler
YAYIN: beIN Sports1
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