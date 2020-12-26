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aksam.com.tr
  • 26 Aralık 2020 Cumartesi 08:01
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Trabzonspor'un konuğu Galatasaray! 0-0 CANLI

Trabzonspor'un konuğu Galatasaray! 0-0 CANLI

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AKŞAM

Süper Lig'de yılın son derbisinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz devam ediyor.

Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor, Galatasaray’ı ağırlıyor. Ligde geride kalan 14 haftada 1 haftayı bay geçen Galatasaray, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Ev sahibi Trabzonspor ise yeni Teknik Direktör’ü Abdullah Avcı ile istediği sonuçları yakaladı. Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde büyük bir çıkışa geçen Bordo-Mavili takım, Süper Lig’de beşer galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı.

Mücadelede ilk yarı golsüz beraberlikle devam ediyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Abdülkadir Parmak, Baker, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Djaniny.

Galatasaray: Okan, Omar, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli, Emre Kılınç, Arda Turan, Belhanda, Oğulcan

STAT: Medical Park

HAKEM: H.Umut Meler

YAYIN: beIN Sports1

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