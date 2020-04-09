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  • 09 Nisan 2020 Perşembe 11:34
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  • 09 Nisan 2020 Perşembe 11:34

Trabzonspor'un Jose Sosa planı belli oldu

Trabzonspor'un Jose Sosa planı belli oldu

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Trabzonspor'un sözleşme uzatacağını açıkladığı Jose Sosa'yla ilgili planı belli oldu. 2 yıl daha Bordo-Mavili kulüpte forma giyecek olan Arjantinli yıldız, daha sonra Trabzonspor'da ya futbol direktörü ya da Güney Amerika sorumlusu olacak.

Trabzonspor, Sosa ve Novak'ın sözleşmelerini uzatacağını açıklamıştı. Bordo- Mavili Yönetimin kaptan Sosa ile ilgili planı ise ortaya çıktı. Buna göre 2 yıl daha Trabzonspor'da forma giyecek olan Sosa iki farklı görevde düşünülüyor.

Tangocu ya futbol direktörü olarak kulüpte devam edecek ya da Güney Amerika sorumlusu olacak. Trabzonspor Yönetimi şu anda iki seçeneği masaya yatırdı ve düşünce Sosa ile de paylaşılacak.

34 yaşındaki Arjantinli maestro Ahmet Ağaoğlu başkanlığında bambaşka bir yapıya büründü ve kulübü sahiplenerek taraftarı mest etti.

(Sabah)

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