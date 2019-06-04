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04 Haziran 2019 Salı 14:34 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 14:34

Trabzonspor'un istediği Rachid Alioui için Marsilya da devrede

Trabzonspor'un istediği Rachid Alioui için Marsilya da devrede

Trabzonspor, Nimes forması giyen Rachid Alioui'yu kadrosuna katmak için temaslara başladı.

Faslı forvetle dün yapılan görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncuya maksimum ücret olan 1 milyon Euro'nun yanı sıra bonuslar da önerildi ancak Trabzonspor için bu transferde çok ciddi bir rakip ortaya çıktı. Fransa'nın Marsilya kulübünün de Rachid için bir süredir girişimde bulunduğu ve rakam olarak Trabzonspor'un verdiği rakamların üstüne çıkmaya hazır oldukları öğrenildi.

İKİ GENÇ, PROFESYONEL OLDU

Trabzonspor gelecek sezon için kadroyu gençleştirmeye devam ediyor. 19 yaşındaki sol bek Faruk Can Genç ve 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Hüseyin Mert Kurt ile 4'er yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. İki genç oyun, kamp kadrosunda yer alacağı belirtildi.

(Sabah)

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