  • $5,8322
  • 6,6161
  • 251.307
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
09 Haziran 2019 Pazar 14:07 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 14:07

Trabzonspor'un ilk transferi tamam! Gaston Campi

Trabzonspor'un ilk transferi tamam! Gaston Campi

Trabzonspor, transferi için uzun uğraşlar verdiği Arjantinli savunmacı Gaston Campi ile resmi sözleşme imzalamak için gün sayıyor.

Fırtına gelecek sezon öncesi kadrosuna katmayı çok istediği Gaston Campi'nin transferinde mutlu sona yaklaştı...

28 yaşındaki stoper için kulubü Estudiantes'e 1 milyon dolar'lık son teklif yapıldı. Arjantin ekibinin bu teklifi sözlü olarak kabul ettiği bildirildi.

Anlaşmanın kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor. Oyuncunun kendisine de 700 bin euro civarında bir rakam vermeyi planlayan bordo-mavili takım, anlaşmanın resmiyet kazanmasından sonra tecrübeli savunmacıyı imza için Trabzon'a davet edecek.

SPONSOR HAFTAYA

Forma sponsorluğu için görüşmeler sürüyor. İki farklı firma ile temasta olan yönetimin önümüzdeki hafta somut adımlar atması bekleniyor. Yeni sponsordan gelecek para ile ilk etapta futbolcuların gecikmiş taksitleri ödenecek.

ONAZİ GELİYOR

Ligin ilk yarısındaki Çaykur Rizespor maçında aşil tendonu yırtılan Ogenyi Onazi bugün Trabzon'a gelecek. Ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine alınan Nijeryalı ön libero ay sonuna kadar tesislerde çalışacak. Kulüp doktorlarının tetkikleri sonrası kampa götürülüp götürülmeyeceğine karar verilecek

(Fotomac)

Havada Yetişen Ağaç Görenleri Hayrete Düşürdü

<p>2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Türkiye, Fransa’yı 2-0 mağlu

Türkler Galibiyeti Champs-Elysees’de Kutladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye - Fransa

Halfeti'de hareketlilik Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla doruğa çıktı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.