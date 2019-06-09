Trabzonspor'un ilk transferi tamam! Gaston Campi

Fırtına gelecek sezon öncesi kadrosuna katmayı çok istediği Gaston Campi'nin transferinde mutlu sona yaklaştı...

28 yaşındaki stoper için kulubü Estudiantes'e 1 milyon dolar'lık son teklif yapıldı. Arjantin ekibinin bu teklifi sözlü olarak kabul ettiği bildirildi.

Anlaşmanın kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor. Oyuncunun kendisine de 700 bin euro civarında bir rakam vermeyi planlayan bordo-mavili takım, anlaşmanın resmiyet kazanmasından sonra tecrübeli savunmacıyı imza için Trabzon'a davet edecek.

SPONSOR HAFTAYA

Forma sponsorluğu için görüşmeler sürüyor. İki farklı firma ile temasta olan yönetimin önümüzdeki hafta somut adımlar atması bekleniyor. Yeni sponsordan gelecek para ile ilk etapta futbolcuların gecikmiş taksitleri ödenecek.

ONAZİ GELİYOR

Ligin ilk yarısındaki Çaykur Rizespor maçında aşil tendonu yırtılan Ogenyi Onazi bugün Trabzon'a gelecek. Ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine alınan Nijeryalı ön libero ay sonuna kadar tesislerde çalışacak. Kulüp doktorlarının tetkikleri sonrası kampa götürülüp götürülmeyeceğine karar verilecek

(Fotomac)