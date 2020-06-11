Trabzonspor'un Göztepe kafilesi belli oldu!

SPOR GÜNDEMİ

Abdurrahim Albayrak işi bitirdi! Anlaşma sağlandı Abdurrahim Albayrak işi bitirdi! Anlaşma sağlandı Koronavirüs salgını sonrası futbolculardan maaş indirimi yapmasını bekleyen Galatasaray yönetimi, özellikle maliyeti yüksek futbolcularla anlaşmaya başladı. Sarı-Kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Florya'da futbolcularla görüşerek takımın 3'te 2'siyle fedakarlık konusunda anlaştı.

Trabzonspor'da büyük müjde! Açıklandı... Trabzonspor'da büyük müjde! Açıklandı... Süper Lig'de Göztepe'yle karşılaşacak olan Trabzonspor'un kafilesi belli oldu.

Fener'in yeni hocası o mu? İlk kez açıkladı Fener'in yeni hocası o mu? İlk kez açıkladı Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de kulübün eski futbolcularından Serhiy Rebrov'du. Gelecek sezon Sarı-Lacivertlileri çalıştıracağına dair basında çıkan iddiaların sorulduğu 46 yaşındaki Ukraynalı teknik adam, söz konusu haberleri yalanladı.

Emre Belözoğlu yıldız ismi anında reddetti: Asla olmaz! Emre Belözoğlu yıldız ismi anında reddetti: Asla olmaz! Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'a önerilen Mario Balotelli, bu kez de menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi. Gelecek sezon Sarı-Lacivertlilerde sportif direktörlük görevini yürütecek olan Emre Belözoğlu ise “Balotelli mi? Asla olmaz!” diyerek transfere karşı çıktı.

'İstanbul ekibiyle anlaştık, 10 gün içinde imzalar atılacak' 'İstanbul ekibiyle anlaştık, 10 gün içinde imzalar atılacak' Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sol bek Maciej Rybus'un menajeri, “Bir İstanbul ekibiyle anlaştık. 10 gün içinde ön sözleşme imzalayacağız ve sağlık kontrolünden geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yok artık! Mike Tyson inanılmaz rakamı reddetti Yok artık! Mike Tyson inanılmaz rakamı reddetti Ringlere dönmeye hazırlanan efsane boksör Mike Tyson, kendisine gelen teklifleri tek tek reddediyor. Tyson son olarak 18 milyon dolarlık teklifi geri çevirdi.