Trabzonspor'un Fenerbahçe maçındaki kozu golcüleri

Bordo mavililerde 13 golle Hugo Rodallega, 10 golle Anthony Nwakaeme ve 5 golle Calep Ekuban toplamda 28 gol atarken, Sarı lacivertli takımda Andre Ayew 25 maçta 5 gol 1 asist, Soldado 17 maçta 4 gol 4 asist, Frey 14 maçta 3 gol, Slimani ise 15 maçta 1 gollük performansla toplamda 13 gole katkı sağladı. Trabzonspor bu sezon 29 mücadelede 52 gol kaydederken, Fenerbahçe ise 34 kez gol sevinci yaşadı. Özellikle son 7 maçta 6 gol atan ve 4 de asist yapan toplamda ise 10 gol 7 asisti bulunan Nijeryalı Nwakaeme'nin formu da deplasmanda Trabzonspor için önemli bir koz olacak.