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  3. Trabzonspor'un efsane oyuncularından Kadir Özcan kabri başında anıldı

Trabzonspor'un efsane oyuncularından Kadir Özcan kabri başında anıldı

Trabzonspor'un efsane oyuncularından Kadir Özcan kabri başında anıldı

Trabzonspor'un efsane oyuncularından Kadir Özcan, vefatının altıncı yılında kabri başında anıldı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Trabzonspor'un efsane futbolcusu Kadir Özcan için vefatının altıncı yılında Akçaabat Dürbinar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında anma töreni düzenlendi.     

Törene, Özcan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar, yönetim kurulu üyesi Lokman Sadıklar, eski devlet bakanı ve kulüp başkanlarından Faruk Nafiz Özak, eski asbaşkanlardan Hayrettin Hacısalihoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kaleci Uğurcan Çakır, altyapı oyuncuları, eski futbolcu ve yöneticiler ile taraftarlar katıldı.     

Duaların okunduğu anma programının ardından Özcan'ın ailesinin, Trabzonspor Kulübüne, futbolcunun 1975-1976 sezonunda giydiği bordo-mavi formayı hediye ettiği bildirildi.  

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