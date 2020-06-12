Trabzonspor'un belalısı Beto

Göztepe'nin 38 yaşındaki kalecisi Beto, Türkiye'ye geldiğinden beri Trabzonspor maçlarında devleşiyor.

Göztepe’nin 38 yaşındaki kalecisi Beto, Türkiye’ye geldiğinden beri Trabzonspor maçlarında devleşiyor. Beto, Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarışı Trabzonspor’a karşı yaptı. 4 maçta 23 kez gole izin vermeyen Beto, söz konusu karşılaşmalarda sadece 2 gol yedi.

GözGöz 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, sadece 1 kez Trabzonspor’a yenildi. Bordo- Mavililer, bugün Portekizli eldiveni geçmeye çalışacak.