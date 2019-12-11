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  3. Trabzonspor'un Badou Ndiaye transferinde tek sorun bütçe

Trabzonspor'un Badou Ndiaye transferinde tek sorun bütçe

Trabzonspor'un Badou Ndiaye transferinde tek sorun bütçe

Trabzonspor, 29 yaşındaki Ndiaye ve kulübü ile yaklaşık 1 aydan beri görüşmelerini sürdürüyor.

Zirve mücadelesi veren Trabzonspor, devre arasında yapmayı düşündüğü takviye için bütçe sıkıntısı yaşıyor.

Bordo-Mavililer'in Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, "Şu anki bütçemize göre devre arasında futbolcu alamıyoruz. Transfer yapabilmek için bütçe oluşturmamız gerekiyor. O yüzden yeni kaynak bulmaya çalışıyoruz. O kaynağı sağlarsak takımımıza en azından bir takviye yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu. 

Sezon başında kadrosuna kattığı 17 isim için kasasından 25 milyon TL harcayan Karadeniz ekibinin devre arasındaki hedefi daha önce Türkiye'de Osmanlıspor ve Galatasaray formaları giyen Badou Ndiaye var.

Trabzonspor, 29 yaşındaki futbolcu ve kulübü ile yaklaşık 1 aydan beri görüşmelerini sürdürüyor. Yönetim, Championship ekibi Stoke City'nin talep ettiği 1 milyon euroluk kiralama bedeli ve Ndiaye'nin yarım sezon için talep ettiği 1.5 milyon euro olmak üzere toplam 2.5 milyon euroluk (yaklaşık 16 milyon TL) rakamı aşağıya düşürmeye çalışıyor. 

(Star)


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