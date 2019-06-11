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11 Haziran 2019 Salı 12:25 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 12:40

Trabzonspor'un anlaştığı Bruno Manga İstanbul'a geldi

Trabzonspor'un anlaştığı Bruno Manga İstanbul'a geldi

Trabzonspor’un anlaşmaya vardığı Gabon'lu stoper Bruno Manga İstanbul’a geldi.

Trabzonspor, Cardiff'le sözleşmesi sona eren Gabon'lu stoperle büyük oranda anlaşma sağladı. Manga'nın İstanbul'a gelmesi "Bu iş bitti" diye yorumlandı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Bruno Manga sesleri yükseliyor. Stoper takviyesi için çok titiz bir şekilde araştırmalarda bulunan Bordo- Mavililer'in Gabonlu yıldızla büyük oranda anlaştığı öğrenildi.

40 MAÇTA OYNADI

Manga'nın önceki gün İstanbul'a gelmesi de "Transfer bitti" şeklinde yorumlandı. Premier Lig'den düşen Cardiff ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu geçen sezon 40 maçta forma giyerken 1 gol attı.

FİZİĞİ ÇOK GÜÇLÜ

1.86 boyundaki Bruno Manga güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyeti ile tanınıyor. Gabonlu yıldız daha önce Loriens, Angers ve Bordeaux gibi takımların formalarını da giydi.

(Takvim)

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