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aksam.com.tr
  • 01 Kasım 2020 Pazar 12:12
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Trabzonspor'un Akyazı kabusu sürüyor

Trabzonspor'un Akyazı kabusu sürüyor

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Trabzonspor, Akyazı'da oynadığı son 8 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Bu sezon evinde oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet alan bordo-mavililer, geçen sezon evinde son 4 maçta da kazanamamış ve şampiyonluğu iç sahada kaybettiği puanlarla Başakşehir'e kaptırmıştı.

Trabzonspor, geçen sezondan bu yana toplamda Akyazı'da oynadığı son 8 maçta 3 beraberlik, 4 yenilgi ve 1 galibiyet aldı.

Söz konusu karşılaşmalarda 18 puan yitiren Karadeniz ekibi, sadece 6 puanı hanesine yazdırabildi.

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