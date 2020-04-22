Trabzonspor'un 3 yıldızına transfer döneminde para yağacak

Bordo-Mavililer'in hücum 3'lüsü servet değerinde... Hem sezon genelinde oynadığı futbolla hem de aldığı başarılı sonuçlarla ligde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor sadece sıralamada yükselmedi, aynı zamanda futbolcularının da değerlerini katladı. Sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace'tan iki yıllığına sadece 750 bin Euro'ya kiralanan Alexander Sörloth için 25-30 milyon Euro'luk astronomik rakamlar konuşulurken, Caleb Ekuban için de devler sıraya girdi.
3 takım talip
İki sezon evvel İngiltere Championship temsilcisi Leeds United'dan 1.2 milyon Euro'ya transfer edilen Ganalı golcü için İskoçya'nın iki ezeli rakibi Celtic ve Rangers kapışırken, İtalya'dan da Lazio'nun transfer yarışında olduğu gelen haberler arasında. Karadeniz ekibinin, Ekuban için yaklaşık 10 milyon Euro gibi bir rakamı bonservis olarak belirlediği öğrenildi.
8 milyon kabul edilmedi
Sörloth ve Ekuban için yaklaşık 40 milyon Euro değer biçen Bordo-Mavili yönetim, Nwakaeme'yi de takımda tutmakta zorlanabilir. Nijeryalı oyuncu için sezon başında ismi açıklanmayan bir Çin ekibinden 6 milyon Euro'luk teklif geldiği duyurulurken, son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'in, 8 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti. Fırtına iki sezonda toplam 24 gol, 20 asistle oynayan 31 yaşındaki oyuncu için de 13-14 milyon Euro'luk bedel biçti.
(Fanatik)
Engelsiz Aslanlar'ın hocası Sedat İncesu, AKŞAM aracılığıyla spor camiasina tarihi mesajlar verdi: “Sahanın içi çok kolaydır. Asıl savaş sahanın dışındadır. Büyük hocaların asıl başarısı, dışarıdaki krizleri yönetme başarısıdır. Kötü niyetli bir sporcu ya da başka bir sporcunun eşi dahi sizi şampiyonluktan edebilir.”
Pusette uyuyan torunu Alistair'in serseri kurşunla ölmesine yol açan sanığın 36 yıl almasını sağlayan avukat dede, devlet ve sanık aleyhine tazminat davası açmadı. Dede, 'Yargı gereğini yaptı, sıra milletvekillerin' diyor...
‘Borçsuzluk kâğıdı', büyük kulüplerde yöneticilerle, futbolcuları birbirine düşürdü. Yerli oyunculara geçen yıldan borcu olan ve 2 aydan fazladır maaş ödeyemeyen Fenerbahçe ile uzun süredir ödeme yapamayan Beşiktaş, UEFA'nın finansal esnekliği sayesinde derin bir nefes aldı.
Kara Kartal, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı... Siyah-Beyazlılar, Alanyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fabrice N'Sakala'yla 2+1 yıllık ön anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan senelik 1 milyon Euro kazanacak.
Yaşanan ekonomik sorunlar sebebiyle maaşı yüksek futbolcularından kurtulmayı planlayan Galatasaray; Maicon, Ryan Babel ve Mbaye Diagne'yi satış listesine koyacak. Sarı-Kırmızılıların hedefi bu 3 futbolcudan 10 milyon Euro bonservis geliri elde etmek.
Yeni ücret planlaması çerçevesinde önceki gün Ümraniye'de Burak Yılmaz'la bir araya gelen Başkan Ahmet Nur Çebi, istediği geri dönüşü alamadı. Yüzde 50'nin üzerinde indirim talebi bulunan Çebi'ye Burak'ın, “Sadece yüzde 10'a olumlu yanıt veririm” dediği ortaya çıktı.
Yazarımız Alen Markaryan, gündemi değerlendirdi.