Trabzonspor'un 1 yıllık yeni kontrat önerdiği Jose Sosa 2 yılda diretiyor

SPOR GÜNDEMİ

Ve Fener'in yeni hocası belli oldu! Son dakika olarak geçtiler Ve Fener'in yeni hocası belli oldu! Son dakika olarak geçtiler Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin gündeminin ilk sırasında teknik direktör transferi yer alıyordu. İtalyan basınında çıkan son dakika haberine göre Sarı-Lacivertliler, Eusebio Di Francesco ile anlaşmaya vardı. 50 yaşındaki teknik adam, kendisiyle birlikte 3 futbolcuyu da Fenerbahçe'ye getiriyor.

Galatasaray'a Balotelli müjdesi! Kabul etti... Galatasaray'a Balotelli müjdesi! Kabul etti... Brescia'dan ayrılmaya hazırlanan ve menajeri Mino Raiola'nın teklifiyle Galatasaray'ın gündemine gelen Mario Balotelli konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

Bu maç mahkemede biter Bu maç mahkemede biter Salgın döneminin zor şartları, kulüplerle futbolcuları karşı karşıya getirdi... AKŞAM, Kulüpler Birliği'nin futbolcu ücretlerini yüzde 30 indirme kararını spor hukukçularına sordu. Ortak görüş “Futbolculara sözleşme fesih hakkı doğar, süreç mahkemede biter” oldu.

Vedat Muriqi'e 20 milyon euro Vedat Muriqi'e 20 milyon euro İtalyan basını Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin Kosovalı golcü için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis teklif ettiğini yazdı.

'Yıllık 2,5 milyon Euro verirseniz hemen imzayı atarım' 'Yıllık 2,5 milyon Euro verirseniz hemen imzayı atarım' Al Hilal'in Benfica'dan 9,5 milyon Euro'ya transfer ettiği sağ kanat Andre Carrillo, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Perulu yıldız, yıllık 2,5 milyon Euro maaş karşılığında imza atmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Onyekuru için istenen ücret belli oldu Onyekuru için istenen ücret belli oldu Galatasaray, Henry Onyekuru için 13 milyon Euro belirleyen Monaco ile masaya oturarak rakamı aşağı çekmeye çalışacak.