  • $5,8322
  • 6,6161
  • 251.307
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
09 Haziran 2019 Pazar 14:09 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 14:09

Trabzonspor'u seçmedi bin pişman oldu

Trabzonspor'u seçmedi bin pişman oldu

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un da transfer listesinde olan ancak Fenerbahçe'yi tercih eden Ferdi Kadıoğlu'nun forma giyememekten dolayı pişman olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Hollanda 2. Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen'den kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu, Trabonspor pişmanlığı yaşıyor. 

Geçtiğimiz sezon Trabzon'un transfer gündeminde yer alan Ferdi Kadıoğlu tercihini Fenerbahçe'den yana kullanmıştı. 

19 yaşındaki oyuncu sadece 13 dakika süre alabilirken, verdiği karar nedeniyle pişman olduğu bildirildi. Öte yandan genç futbolcunun sarı-lacivertlilerden ayrılmak istediği belirtildi.

Havada Yetişen Ağaç Görenleri Hayrete Düşürdü

<p>2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Türkiye, Fransa’yı 2-0 mağlu

Türkler Galibiyeti Champs-Elysees’de Kutladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye - Fransa

Halfeti'de hareketlilik Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla doruğa çıktı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.