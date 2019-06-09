09 Haziran 2019 Pazar 14:09 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 14:09
Trabzonspor'u seçmedi bin pişman oldu
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un da transfer listesinde olan ancak Fenerbahçe'yi tercih eden Ferdi Kadıoğlu'nun forma giyememekten dolayı pişman olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Hollanda 2. Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen'den kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu, Trabonspor pişmanlığı yaşıyor.
Geçtiğimiz sezon Trabzon'un transfer gündeminde yer alan Ferdi Kadıoğlu tercihini Fenerbahçe'den yana kullanmıştı.
19 yaşındaki oyuncu sadece 13 dakika süre alabilirken, verdiği karar nedeniyle pişman olduğu bildirildi. Öte yandan genç futbolcunun sarı-lacivertlilerden ayrılmak istediği belirtildi.