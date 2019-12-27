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  3. Trabzonsporlu yıldıza Almanya ve İtalya'dan talip çıktı

Trabzonsporlu yıldıza Almanya ve İtalya'dan talip çıktı

Trabzonsporlu yıldıza Almanya ve İtalya'dan talip çıktı

TRABZONSPOR’UN geçen sezon başında kadrosuna kattığı Majid Hosseini’ye Alman ve İtalya Ligi’nden talip çıktı.

TRABZONSPOR’UN geçen sezon başında kadrosuna kattığı Majid Hosseini’ye Alman ve İtalya Ligi’nden talip çıktı. Tecrübeli stoper için Bundesliga ekibi Hertha Berlin ve Serie A’da yer alan Sassuolo kulüplerinin devreye girdiği öğrenildi.

Her iki kulübün de 2.5 milyon euro civarında bir rakamı ödemeye hazır olduğu belirtilirken, transfer için kaynak arayan Trabzonspor yönetiminin ise rakamı biraz daha yukarıya çekmeye çalıştığı ifade edildi. Hosseini’nin de ayrılmaya sıcak baktığı ve Bordo-Mavililer en uygun teklifi yapan kulübün önerisini kabul edeceği kaydedildi.

(Star)


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