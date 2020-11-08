  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Trabzonspor'la anlaşan Abdullah Avcı ilk kez İstanbul dışında bir takım çalıştıracak
  • 08 Kasım 2020 Pazar 14:22
  • |
  • Son Güncelleme:

Trabzonspor'la anlaşan Abdullah Avcı ilk kez İstanbul dışında bir takım çalıştıracak

Trabzonspor'la anlaşan Abdullah Avcı ilk kez İstanbul dışında bir takım çalıştıracak

Paylaş

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Abdullah Avcı, İstanbul dışına çıkıyor. Kariyerinde kulüp takımı olarak daha önce Başakşehir ve Beşiktaş'ı çalıştıran 57 yaşındaki teknik adam Trabzonspor ile yeni bir başlangıç yapacak.

Trabzonspor, Teknik Direktör Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından Abdullah Avcı ile anlaştı. Bordo-mavili kulüple 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen deneyimli teknik adam Süper Lig’de ilk kez İstanbul dışında bir takım çalıştıracak. Daha önce kulüp takımı olarak Başakşehir ve Beşiktaş’ı çalıştıran Abdullah Avcı’nın İstanbul dışında ilk çalıştıracağı takım Trabzonspor olacak.

Uzun yıllar Başakşehir’i çalıştırmasının ardından 2011-2013 yılları arasında A Milli Takımı serüveni yaşayan Avcı, arzulanan başarıları elde edememesinin ardından buradaki görevinden ayrılıp tekrar 2014-2019 yılları arasında Başakşehir’i çalıştırdı. Söz konusu yıllarda takımıyla zirve mücadelesi veren deneyimli teknik adam 2019-2020 sezonu başında Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı takım ile Süper Lig’de 18 maça çıkan Abdullah Avcı, söz konusu maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet almasının ardından 20 Ocak 2020’de sezonu tamamlamadan Beşiktaş’tan ayrıldı.

Bu sezon başında ismi sürekli Trabzonspor ile anılmasına rağmen Teknik Direktör Eddie Newton ile yola devam etme kararı alan Trabzonspor, alınan başarısız sonuçların ardından İngiliz çalıştırıcı ile yollarını ayırmasıyla Abdullah Avcı’yı takımın başına getirme kararı aldı. A Milli Takım’ın yanı sıra Başakşehir ve Beşiktaş’ı çalıştıran Avcı, bordo-mavili takıma gelerek hem Trabzonspor’a hem de kendi teknik adamlık kariyerine yeni bir heyecan getirmeyi planlıyor.

Trabzonspor’un anlaşmaya vardığı Abdullah Avcı, Süper Lig’de bugüne kadar 333 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 156 galibiyet, 85 beraberlik ve 92 mağlubiyet elde etti. 1.66 başarı ortalaması yakalayan tecrübeli teknik adam, kariyerinde 2004-2005 sezonunda U17 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu elde etmişti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Maç sonrası birbirine girdiler! Mert Hakan...
Maç sonrası birbirine girdiler! Mert Hakan...

Maç sonrası birbirine girdiler! Mert Hakan...

Avcı'ya sürpriz yardımcı! Göreve başlayacağı tarih de belli oldu
Avcı'ya sürpriz yardımcı! Göreve başlayacağı tarih de belli oldu

Avcı'ya sürpriz yardımcı! Göreve başlayacağı tarih de belli oldu

Süper Lig devinden beklenmedik transfer hamlesi
Süper Lig devinden beklenmedik transfer hamlesi

Süper Lig devinden beklenmedik transfer hamlesi

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Cimbom temkinli! 'Aman FIFA'lık olmayalım'
Cimbom temkinli! 'Aman FIFA'lık olmayalım'

Cimbom temkinli! 'Aman FIFA'lık olmayalım'

Galatasaray, Al Nasr'dan ayrılan Ahmed Musa'yı devre arasında kadrosuna katmayı planlıyor. FIFA'lık olmak istemeyen Cimbom, başarılı futbolcunun durumunu araştırmaya başladı.

Trabzonspor'la anlaşan Avcı, kariyerinde ilki yaşayacak
Trabzonspor'la anlaşan Avcı, kariyerinde ilki yaşayacak

Trabzonspor'la anlaşan Avcı, kariyerinde ilki yaşayacak

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Abdullah Avcı, İstanbul dışına çıkıyor. Kariyerinde kulüp takımı olarak daha önce Başakşehir ve Beşiktaş'ı çalıştıran 57 yaşındaki teknik adam Trabzonspor ile yeni bir başlangıç yapacak.

Erol Bulut, Ersun Yanal'ın gerisinde kaldı
Erol Bulut, Ersun Yanal'ın gerisinde kaldı

Erol Bulut, Ersun Yanal'ın gerisinde kaldı

Sahasında Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak ligde bu sezon ilk yenilgisini alan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, tarihi bir fırsatı kaçırdı. Öte yandan Bulut, Ersun Yanal'ın ilk 8 haftalık performansının da gerisinde kaldı.

Adem Ljajic'i ne gören var ne duyan
Adem Ljajic'i ne gören var ne duyan

Adem Ljajic'i ne gören var ne duyan

Beşiktaş'ın 2 sezon önce İtalya Serie A ekibi Torino'dan kiraladığı, geçen sezon başında da zorunlu olarak bonservisini aldığı Adem Ljajic 'yokları' oynuyor.

Samatta'nın suskunluğu devam ediyor
Samatta'nın suskunluğu devam ediyor

Samatta'nın suskunluğu devam ediyor

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta, ligde 4 maçtır gol atamıyor.

Beşiktaş'ı ligde zorlu fikstür bekliyor
Beşiktaş'ı ligde zorlu fikstür bekliyor

Beşiktaş'ı ligde zorlu fikstür bekliyor

Süper Lig'de deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ı ligde zorlu maçlar bekliyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.