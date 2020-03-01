Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışta

SPOR GÜNDEMİ

Ali Koç Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü buldu Ali Koç Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü buldu Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından Ersun Yanal'ın koltuğu sallantıda... Başkan Ali Koç, Yanal'ın olası istifasını düşünerek bir B planı hazırladı ve sarı lacivertli takımın yeni hocasını şimdiden belirledi.

Maç öncesi 'İdlib Kahramanları' unutulmadı Maç öncesi 'İdlib Kahramanları' unutulmadı Süper Lig’in 24. haftasında Denizlispor ile Yeni Malatyaspor karşılaşmasının oynanacağı Atatürk Stadı koltukları Türk bayrakları ile donatılırken, reklam panolarında ise İdlib’de şehit olan askerlerin fotoğraf ve isimleri yansıtıldı.

Cimbom'dan 5.5 milyon Euro'luk FLAŞ hamle Cimbom'dan 5.5 milyon Euro'luk FLAŞ hamle Galatasaray yönetimi, kalan 11 haftalık periyotta futbolcuların kafasını rahatlatacak kararlar aldı.

Karius'un sözleşmesinde Sergen Yalçın'ı şoke eden madde Karius'un sözleşmesinde Sergen Yalçın'ı şoke eden madde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kaleyi siyah beyazlı takımla kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Loris Karius'un yerine Utku Yuvakuran'a teslim etmek istiyor. Ancak Alman kaleciyle ilgili yönetimden gelen bilgi Sergen Yalçın'ın adeta elini kolunu bağladı. İşte detaylar...

Falcao Kolombiya basınında manşetlerde Falcao Kolombiya basınında manşetlerde Fenerbahçe derbisinde penaltıdan gol atan Radamel Falcao, Kolombiya'da da ses getirdi. AS Kolombiya'da yer alan haberde yıldız oyuncunun, Fenerbahçe maçıyla Süper Lig'e damga vurmaya hazır hale geldiği vurgulandı.

Galatasaray'da yeni maestro Emre Akbaba Galatasaray'da yeni maestro Emre Akbaba Fatih Terim, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden kadroda tek değişiklik yapacak.