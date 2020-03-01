Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışta

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelenin biletleri 80 ile 700 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarıldı.
Öte yandan, Trabzon İl Güvenlik Kurulunun kararı gereğince bu maçta kağıt bilet uygulaması olmayacağı duyuruldu.
Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından Ersun Yanal'ın koltuğu sallantıda... Başkan Ali Koç, Yanal'ın olası istifasını düşünerek bir B planı hazırladı ve sarı lacivertli takımın yeni hocasını şimdiden belirledi.
Süper Lig’in 24. haftasında Denizlispor ile Yeni Malatyaspor karşılaşmasının oynanacağı Atatürk Stadı koltukları Türk bayrakları ile donatılırken, reklam panolarında ise İdlib’de şehit olan askerlerin fotoğraf ve isimleri yansıtıldı.
Galatasaray yönetimi, kalan 11 haftalık periyotta futbolcuların kafasını rahatlatacak kararlar aldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kaleyi siyah beyazlı takımla kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Loris Karius'un yerine Utku Yuvakuran'a teslim etmek istiyor. Ancak Alman kaleciyle ilgili yönetimden gelen bilgi Sergen Yalçın'ın adeta elini kolunu bağladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe derbisinde penaltıdan gol atan Radamel Falcao, Kolombiya'da da ses getirdi. AS Kolombiya'da yer alan haberde yıldız oyuncunun, Fenerbahçe maçıyla Süper Lig'e damga vurmaya hazır hale geldiği vurgulandı.
Fatih Terim, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden kadroda tek değişiklik yapacak.
Derbi yenilgisi sonrası dün de Antalya’da beraberliği son anda kurtaran Fenerbahçe ile zirve arasındaki puan farkı 9’a çıktı. Kanarya için salı günü Trabzonspor’la deplasmandaki kupa maçının önemi bir kat daha arttı.