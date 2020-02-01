Trabzonspor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM

İLK 11’LER:
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Jose Sosa, Ndiaye, Ekuban Yusuf Sarı, Sörloth
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Serdar Aziz, Dirar, Gustavo, Ozan Tufan, Rodrigues, Tolga Ciğerci, Kruse, Muriqi
Beşiktaş, yeni hocası Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk maçta Rizespor’u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 25. hafta açılış maçında, milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, konuk ettiği Chelsea ile 2-2 beraber kaldı.
Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, Türkiye Basketbol Milli Takımı'nda oynayacağını açıkladı.
Ara transfer dönemi dün akşam saat 18.00 itibarıyla sona ererken, Galatasaray beklenen stoper transferini gerçekleştiremedi. Gerek Finansal Fair Play kriterleri, gerekse yabancı kontenjanında beklenen hamlelerin yapılamaması sebebiyle risk almak zorunda kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği kısıtlı limit sebebiyle transfer dönemini sessiz geçiren Beşiktaş, pencerenin kapanmasına saatler kala kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi. Kara Kartal, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Fiorentina’nın formasını giyen Kevin-Prince Boateng’i renklerine bağladı.
Galatasaray Kulübü, sezon başında İspanya temsilcisi Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor'u Yunanistan'ın Olympiakos takımına kiraladı.