  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 01 Şubat 2020 Cumartesi 20:00
  • |
  • 01 Şubat 2020 Cumartesi 20:03

Trabzonspor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Trabzonspor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Paylaş

İki ezeli rakip Trabzonspor ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.

İLK 11’LER:

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Jose Sosa, Ndiaye, Ekuban Yusuf Sarı, Sörloth

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Serdar Aziz, Dirar, Gustavo, Ozan Tufan, Rodrigues, Tolga Ciğerci, Kruse, Muriqi

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Kasapoğlu'ndan dostluk çağrısı

title

Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı deplasmanda mağlup etmeyi başardı

title

Lucescu: Her şeye cevap vermem

Larkin, A Milli Basketbol Takımı´nda Forma Giyecek

SPOR GÜNDEMİ

Sergen Yalçın üç puanla başladı
Sergen Yalçın üç puanla başladı

Sergen Yalçın üç puanla başladı

Beşiktaş, yeni hocası Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk maçta Rizespor’u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Leicester City ile Chelsea yenişemedi
Leicester City ile Chelsea yenişemedi

Leicester City ile Chelsea yenişemedi

İngiltere Premier Lig'in 25. hafta açılış maçında, milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, konuk ettiği Chelsea ile 2-2 beraber kaldı.

Haftanın kritik maçında puanlar paylaşıldı
Haftanın kritik maçında puanlar paylaşıldı

Haftanın kritik maçında puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Ve Shane Larkin müjdeyi verdi
Ve Shane Larkin müjdeyi verdi

Ve Shane Larkin müjdeyi verdi

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, Türkiye Basketbol Milli Takımı'nda oynayacağını açıkladı.

Taraftarlar isyanda! '16 yaşındaki çocuğa kaldı'
Taraftarlar isyanda! '16 yaşındaki çocuğa kaldı'

Taraftarlar isyanda! '16 yaşındaki çocuğa kaldı'

Ara transfer dönemi dün akşam saat 18.00 itibarıyla sona ererken, Galatasaray beklenen stoper transferini gerçekleştiremedi. Gerek Finansal Fair Play kriterleri, gerekse yabancı kontenjanında beklenen hamlelerin yapılamaması sebebiyle risk almak zorunda kaldı.

Müthiş operasyonun perde arkası ortaya çıktı
Müthiş operasyonun perde arkası ortaya çıktı

Müthiş operasyonun perde arkası ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği kısıtlı limit sebebiyle transfer dönemini sessiz geçiren Beşiktaş, pencerenin kapanmasına saatler kala kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi. Kara Kartal, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Fiorentina’nın formasını giyen Kevin-Prince Boateng’i renklerine bağladı.

Emre Mor imzayı attı
Emre Mor imzayı attı

Emre Mor imzayı attı

Galatasaray Kulübü, sezon başında İspanya temsilcisi Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor'u Yunanistan'ın Olympiakos takımına kiraladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.