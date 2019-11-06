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Trabzonspor'dan TFF'ye kural hatası başvurusu

Trabzonspor'dan TFF'ye kural hatası başvurusu

Trabzonspor 1-0 kaybettiği Göztepe maçında kural hatası olduğuna dair TFF’ye başvuruda bulundu.

Trabzonspor'un evinde 1-0 kaybettiği ve hakem hatalarının damga vurduğu Göztepe maçının yankıları sürüyor. Karşılaşmayı detaylı bir şekilde analiz eden bordo-mavililer, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) kural hatası başvurusunda bulundu. Fırtına, Jerome'un attığı golün hazırlandığı pozisyonda Soner'in orta sahada Mossoro'ya verdiği pas öncesi hakem Fırat Aydınus'un topa temas ettiği ve rakibe avantaj sağladığı görüşünü savunuyor. Bunun kural hatası olduğunu belirten bordo- mavililer, TFF'ye gitti. Kural gereği topun hakeme çarpması ve akabinde tehlikeli atak başlaması durumunda oyunun durdurulması ve hakem atışı yapılması gerekiyor.

Öte yandan Trabzonspor, Jose Sosa'ya yapılan kırmızı kartlık faul ve Sörloth'a yönelik faul sonrası verilmeyen penaltıyla ilgili olarak hakem Fırat Aydınus ile VAR hakemi Koray Gençerler'in TFF tarafından cezalandırılmasını talep etti.

(Sabah)


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