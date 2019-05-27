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  3. Trabzonspor'dan TFF'ye 'Dozer Cemil' talebi!

Trabzonspor'dan TFF'ye 'Dozer Cemil' talebi!

Trabzonspor'dan TFF'ye 'Dozer Cemil' talebi!

Trabzonspor camiası, gelecek sezon lige bordo-mavililerin efsane kaptanı Cemil Usta'nın adının verilmesi için kampanya başlattı.

Son yıllarda Süleyman Seba, Lefter, Hasan Doğan, Turgay Şeren ve İlhan Cavcav gibi futbolun unutulmaz isimleri anısına oynanan Süper Lig'in gelecek sezon da Trabzonspor'un efsane kaptanı Dozer Cemil anısına oynanması için bordo-mavili camia harekete geçti. Sosyal medyada hızla yayılan kampanyaya farklı takım taraftarlarından da destek geldi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bu konuyu ilk Kulüpler Birliği toplantısında gündeme getirmesi bekleniyor.

DOZER CEMİL KİMDİR?

Cemil Usta nam-ı diğer Dozer Cemil Trabzon'da 1 Ocak 1951'de dünyaya geldi. 1967'de Trabzon'un Gençlerbirliği kulübünde futbol hayatına başladıktan 3 yıl sonra Trabzonspor'a imza attı. O dönem 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Trabzonspor'un 1973-74 sezonunda 1. Lig'e çıkmasıyla takımın da kaptanı oldu. Yaşanan ilk iki şampiyonlukta Trabzonspor kaptanı olarak yer alan Dozer Cemil, efsane Liverpool galibiyetinde de penaltıyı gole çeviren isimdi. Cemil Usta, 1978-79 sezonu öncesinde kulübün kararıyla gönderilmek istenince 32 yaşında futbolu bırakmıştı.

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