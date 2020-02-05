Trabzonspor'dan Sosa ve Novak'a yeni teklif

Bordo-Mavililer’de ilk 11’in değişilmez isimlerinden Filip Novak ile Jose Sosa’nın geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor. Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan iki isim de Fırtına’da kalmaya sıcak baksa da yönetim henüz görüşmeleri sonuçlandıramadı. Hem Novak hem de Sosa’yla maddi konularda büyük ölçüde anlaşmaya varan Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, iki oyuncunun da menajeriyle el sıkışamadı. Yüksek komisyon ödemek istemeyen yönetim, yaklaşık 2 aydır süren pazarlıkları sonuçlandırmak adına iki oyuncunun da menajerini Trabzon’a çağırdı.
Yıldızlar devreye girecek
Oyuncuların kafasındaki soru işaretlerini kaldırmak adına bir an evvel bu isimlerle nikah tazelemeyi planlayan Bordo-Mavili yönetim, iki menajere de son önerilerini iyileştirilmiş haliyle sunacak. Sosa ve Novak’tan tekliflerin kabul edilmesi adına menajerlerine talimat verilmesi istenecek.
Kaptan camiayı benimsedi
Kaptanlık pazubandını takan Jose Sosa camiayı, kenti ve takımı benimsedi. Saha içinde ve dışında örnek davranışlar sergileyen Arjantinli oyuncu, Trabzonspor ile sözleşme yenilemeye ve Türkiye’de kalmaya sıcak bakıyor.
Novak gün sayıyor
Son olarak Fenerbahçe sınavında ağları sarsan ve Fırtına’ya galibiyeti getiren Filip Novak performansıyla parmak ısırtıyor. Geldiği günden bu yana ligin en golcü savunmacısı olan Çek oyuncu da nikah tazelemek için gün sayıyor.
(Fanatik)
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