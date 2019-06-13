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13 Haziran 2019 Perşembe 10:13 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:13

Trabzonspor'dan Mustafa Yumlu hamlesi

Trabzonspor'dan Mustafa Yumlu hamlesi

Trabzonspor, eski futbolcusu Mustafa Yumlu için Akhisarspor’a teklif götürmeye hazırlanıyor.

Geçen sezon Manisa ekibinde başarılı bir sezon geçiren ve Türkiye Kupası ile Süper Kupa'yı kazanan Mustafa Yumlu, geçen sezonun ilk yarısında geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı. 31 yaşındaki futbolcu geçen sezon çıktığı 10 maçta 2 gol kaydetmişti.

BONSERVİSİ ELİNDE

Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan başarılı stoper ile önümüzdeki hafta görüşmeyi planlayan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın da daha önce Şenol Güneş'in yardımcılığını yaptığı 2010-2011 sezonunda birlikte çalıştığı Mustafa Yumlu'nun transferine sıcak baktığı belirtildi.

Mustafa Yumlu'nun da bordo-mavili forma altında teknik direktör Ünal Karaman'la çalışmak için fedakarlığa hazır olduğu belirtildi.

(Yeni Şafak)

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