Trabzonspor'dan Joao Pereira açıklaması
Trabzonspor kulübü sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, Joao Pereira'nın sağlık durumu için bir açıklama yayımladı.
Trabzonsporlu futbolcu Joao Pereira'nın sol uyluk arka kas grubunda yaralanma tespit edildi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Portekizli futbolcunun dün yapılan antrenmanda sakatlık yaşadığı belirtildi.
Açıklamada, Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven'in şu ifadeleri yer aldı:
"Oyuncumuzun yapılan muayene ve çekilen MR'ı sonucunda sol uyluk arka kas grubunda (hamstring) yaralanma tespit ettik. Pereira'nın tedavisi yoğun bir şekilde devam etmektedir."
(AA)