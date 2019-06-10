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10 Haziran 2019 Pazartesi 12:21 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:23

Trabzonspor'dan Hosseini ve Onazi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor'dan Hosseini ve Onazi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor, sakatlıkları bulunan Hosseini ve Onazi'nin sağlık durumlarıyla alakalı bir açıklama yaptı.

İranlı Hosseini'nin Suriye ile oynanan maçta omuzundan sakatlandığı belirtilirken, Onazi'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Yapılan açıklama şöyle:

Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, oyuncularımız Majid Hosseini ve Ogenyi Onazi'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Majid Hosseini'nin ülkesi İran'ın Suriye ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandığını belirten Güven, "Sakatlık sonrası yapılan kontrollerde oyuncumuzun sağ omuz bölgesinde akromiyoklavikular (AC) eklem yaralanması tespit edildi. Dün akşam İran'da başarılı bir operasyon geçiren Hosseini'nin önümüzdeki hafta koşulara başlaması öngörülmektedir" dedi.

Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, bir başka sakat oyuncumuz Ogenyi Onazi için ise şunları söyledi:

"Oyuncumuzun tedavisi Trabzon'da devam etmektedir. Kendisine yoğun bir şekilde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanmakta. Hem salon hem de havuz çalışmaları yapmaktadır."

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