  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 10 Ocak 2020 Cuma 20:08
  • |
  • 10 Ocak 2020 Cuma 20:12

Trabzonspor'dan 'harcama limiti' açıklaması

Trabzonspor'dan 'harcama limiti' açıklaması

Paylaş

Trabzonspor Kulübü, son günlerde gündemde olan "Harcama Limitlerinin Esnetilmesi" konusu ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Bordo mavili kulüp, harcama limitlerinin esnetilmesine yönelik girişim ve söylemlere karşı çıktığını duyurdu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, kuruluşundan bugüne kadar her zaman hukukun, adaletin ve kuralların tarafında olmuş ve herkes için bu değerleri savunmuştur. Trabzonspor Kulübü olarak hiçbir zaman kendimiz için istemediğimizi bir başkası için de istemedik. Bu doğrultuda; kamuoyunda “harcama limitleri” olarak bilinen uygulama ile ilgili görüşümüzün de duruşumuzun da aynı değerlerin çerçevesinde olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Nasıl ki limitlerin yüzde 30’dan 40’a çıkartılmasına prensip gereği itiraz ettiysek, yine son günlerde konuşulan 'harcama limitlerinin esnetilmesi'ne yönelik girişim ve söylemlere de aynı sebepten dolayı şiddetle karşı çıkıyoruz! Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarının kendi koydukları ve tüm futbol ailesinin sezon başında kabul ettiği kurallardan ve bu kuralların edimlerinden asla taviz vermeyeceğine olan inancımız tamdır. Bu vesile ile 'harcama limitlerinin esnetilmesi' konusunda yaşanan süreci yakinen takip ettiğimizi ve herhangi bir kuraldışılığa kesinlikle izin vermeyeceğimizi kamuoyuyla paylaşırız."

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Beşiktaş'ta Jeremain Lens hazırlık maçında sakatlandı

title

Yasin Öztekin, Sivasspor'a transfer oldu

title

Beşiktaş son hazırlık maçında Altınordu ile berabere kaldı

Cenk Tosun´un Yeni Takımı Belli Oldu

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor'dan 'harcama limiti' açıklaması
Trabzonspor'dan 'harcama limiti' açıklaması

Trabzonspor'dan 'harcama limiti' açıklaması

Trabzonspor Kulübü, son günlerde gündemde olan "Harcama Limitlerinin Esnetilmesi" konusu ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Yasin Öztekin'den sürpriz transfer
Yasin Öztekin'den sürpriz transfer

Yasin Öztekin'den sürpriz transfer

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor, Göztepe ile yollarını ayıran Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı.

Beşiktaş'ta sakatlık şoku
Beşiktaş'ta sakatlık şoku

Beşiktaş'ta sakatlık şoku

Beşiktaş’ın Altınordu ile oynadığı hazırlık maçının 64. dakikasında sakatlanan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, oyuna devam edemedi.

Galatasaray'dan flaş Arda Turan açıklaması
Galatasaray'dan flaş Arda Turan açıklaması

Galatasaray'dan flaş Arda Turan açıklaması

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi konusunda teknik heyetin veya Arda Turan'ın bir talebi olmadığını söyledi.

Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu
Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu

Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu

Everton'da istediği şans bulamayan milli futbolcumuz Cenk Tosun, sezon sonuna kadar Crystal Palace'a kiralandı.

Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a mesaj
Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a mesaj

Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a mesaj

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya'da bir basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe harcama limiti problemini ortadan kaldırdı
Fenerbahçe harcama limiti problemini ortadan kaldırdı

Fenerbahçe harcama limiti problemini ortadan kaldırdı

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç devre arası çok açılmadan 2-3 transfer daha yapacak formülü buldu. Başkan sahibi olduğu Yapı Kredi ve bir leasing firmasıyla yapılandırma konusunda anlaşma sağladı. Kulübün harcama limiti artı 40 milyon TL oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.