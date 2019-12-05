Trabzonspor'dan Galatasaray'a olay gönderme: Dersimiz futbol, derdimiz futbol!

Süper Lig'in 13. haftasında oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı Galatasaray maçının ardından karşılaşmanın hakem yönetimiyle ilgili eleştirilerde bulunan, özellikle Ömer Bayram'ın Joao Pereira'ya yaptığı harekete tepki gösteren bordo mavililer sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Videoda çizgi karakterlerle futbol kuralları ve terimleri anlatılırken paylaşım, "Dersimiz futbol, derdimiz futbol!!!" ibaresiyle paylaşıldı.