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Trabzonspor'dan Ertaç Özbir sürprizi

Trabzonspor'dan Ertaç Özbir sürprizi

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, her bölgeye ekonomik şartlar doğrultusunda takviye yapmayı planlıyor.

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre, Uğurcan Çakır'ın yanına tecrübeli bir isim düşünen Bordo-Mavililer’in Malatyaspor’un 29 yaşındaki file bekçisi Ertaç Özbir ile transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi.

Yeni Malatyaspor'da ligdeki son 6 karşılaşmada kaleyi koruyan Ertaç başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekiyor.Yeni Malatyaspor'da ligdeki son 6 karşılaşmada kaleyi koruyan Ertaç başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekiyor.1.87 boyundaki Ertaç bu sezon toplamda 17 karşılaşmada görev yaptı.

Tecrübeli kalecinin sezon sonunda Malatyaspor ile sözleşmesi bitiyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Trabzonspor başarılı file bekçisini bonservis ücreti ödemeden renklerine bağlayacak.

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