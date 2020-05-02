Trabzonspor'dan Enes Ünal atağı

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe bizi rahatsız ediyor Fenerbahçe bizi rahatsız ediyor Galatasaray'la söz kesen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, Fatih Terim'e dert yandı... Sezon sonu için Sarı-Kırmızılı takımla söz kesen iki oyuncu, Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'nun kendilerini arayıp, “Bize gelin” diye baskı yaptığını iletti. Bu girişimler Fatih Hoca'yı da rahatsız etti.

Emre'nin hocası Avcı Emre'nin hocası Avcı Sportif direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu'nun gönlündeki isim belli oldu... Fenerbahçe, Nenad Bjelica başta olmak çok sayıda teknik adamla görüştü. Emre Belözoğlu'nun tercihi Başakşehir'de hocalığını yapan Abdullah Avcı'dan yana. Başkan Ali Koç ise bu konuda henüz net bir karar vermiş değil.

Sonuçları CR7 sızdırdı Sonuçları CR7 sızdırdı Dybala'nın sevgilisi Oriana Sabatini, Arjantinli'nin dördüncü testinin de pozitif çıktığı haberlerine isyan etti.

Obra'dan tam saha pres Obra'dan tam saha pres Yeni sezonda takımının başında kalmak isteyen başarılı çalıştırıcı, menajeri üzerinden Sarı-Lacivertli Yönetime baskı yapıyor. Kısa süre içinde ise kritik görüşmenin yapılması bekleniyor.

Korkuyoruz! Korkuyoruz! Manchester City'nin yıldızı Agüero yüzde yüz sağlık güvencesi olmadan oynamak istemiyor: “Oyuncuların çoğunluğu korkuyor. Geri döndüğümüzde çok gergin olacağız. Birisi hastalandığında ne olacak? Düşünebiliyor musunuz.”

15 milyon euroyu gözden çıkardı 15 milyon euroyu gözden çıkardı İtalyan basını Napoli'nin Vedat Muriqi için 15 milyon euroluk bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını yazdı. Kosovalı golcünün İngiltere'den de talipleri var.