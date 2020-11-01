Trabzonspor'dan Eddie Newton'a teşekkür mesajı

Trabzonspor Kulübü, sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen teknik direktör Eddie Newton için teşekkür mesajı yayımladı.

Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

İzmir için tek yürek

Tüm sporcular, acımızı paylaştı. Formula 1'in zirvesindeki isim Lewis Hamilton da “Şu anda Yunanistan ve Türkiye'deki herkesi düşünüyorum” mesajını iletti. Herkes çok üzgündü.