Trabzonspor'dan Eddie Newton'a teşekkür mesajı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktör Eddie Newton'a bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Newton'a bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.
Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yokluğunda Ankaragücü maçına ilk 11'de başlayan Mbaye Diagne, etkisiz görüntüsüyle dikkat çekti. Golcü futbolcu, maçta kaleye şut dahi çekemedi.
Denizlispor'u yenerek ligdeki kötü gidişatına son veren Beşiktaş, 7.hafta maçında bugün Yeni Malatya'yı konuk ediyor. Vodafone Park'taki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Siyah-Beyazlılar'da tek hedef 3 puan.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında Barcelona, deplasmanda Deportivo Alaves ile 1-1 berabere kaldı.
Trabzonspor Kulübü, sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen teknik direktör Eddie Newton için teşekkür mesajı yayımladı.
Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Tüm sporcular, acımızı paylaştı. Formula 1'in zirvesindeki isim Lewis Hamilton da “Şu anda Yunanistan ve Türkiye'deki herkesi düşünüyorum” mesajını iletti. Herkes çok üzgündü.