Trabzonspor'dan Atatürklü öneri

Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, İstişare Kurulu Başkan Vekili Erol Tuna, Denetim Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Gençosmanoğlu, Sicil Kurulu Başkanı Osman Çavuşoğlu ile Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun'un katılımıyla düzenlenen istişare toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, Trabzonspor'un, Türk futbolunda bugüne kadar sayısız başarılara imza atığı, zaman zaman başarısızlıklar yaşasa da bunları bertaraf etme kararlılığını gösterdiği vurgulandı.
Ekonomik sıkıntıya düşen kulübün, borcunu yeniden yapılandırdığı ve ligde geçen sezonu ikinci sırada tamamladığı ve Türkiye Kupası'nı kazandığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Karadeniz Fırtınası, tarihine bakıldığında her sezona başarı parolasıyla başladığı gibi 2020-2021 sezonuna da aynı şekilde başlamıştı. Ancak ligde oynadığı 12 maçta 14 puan toplamış, kupada da elenmiş bir takım görüntüsü vermesi başta yönetim kurulu ve taraftarlarımız olmak üzere hepimizi üzmüştür. Bu üzücü dönemlerde kurullar ve camia olarak bizlere düşen görev yıpratıcı, kısır çekişmelere fırsat vermeden, Trabzonspor felsefesi ve ruhuna yakışmayan bu görüntüyü bir an önce silmek için başta moral ve motivasyonu yüksek, bütünleşmiş bir yönetim kurulu olmak üzere, tüm kurullarla birbirine kenetlenmek, teknik kadro, futbolcular ve taraftarlar olarak da felsefemizi ve ruhumuzu yeniden canlandırmak mecburiyetindeyiz. Bu doğrultuda içinde bulunduğumuz girdaptan kurtulacağımıza inancımız tamdır.
Açıklamada, Divan Kurulu'nun önerisi şeklinde Cumhurbaşkanlığı ve Futbol Federasyonu Başkanlığı'na sunulan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik aynı zamanda da ahlaklısını severim" şeklindeki veciz ifadesinin tüm statlara yeniden yerleştirilmesinin futbola yeni bir soluk getireceği görüşünde olunduğu kaydedildi.
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