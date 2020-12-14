Trabzonspor'dan altyapıya önemli yatırım

Trabzonspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, bordo-mavili takımda forma giyen, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan Türk futbolunun önemli isimlerinden Özkan Sümer'in adını taşıyacak futbol akademisinin cumartesi günü açılacağı belirtildi.
Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi içerinde kurulan Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde, gelişim liglerinde mücadele eden 14, 15, 16, 17 ve 19 yaş altı takımlarının da yer alacağı ifade edilen açıklamada, oyuncuların idman ve kuvvet antrenmanlarını burada yapacağı, konaklamalarının da akademide olacağı aktarıldı.
Açıklamada, Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'nde ise 8, 9, 10, 11 ve 12 yaş altı takımlarının faaliyet göstereceği kaydedilerek, akademide ayrıca amatör branşlarda yer alan basketbol, eskrim, voleybol, atıcılık, atletizm, boks, judo ve masa tenisi takımlarının da kamp yapabileceği bildirildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bir süredir sürdürdükleri çalışmaları tamamladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Özkan Sümer'in sadece Trabzonspor'umuza değil ülke futboluna da çok büyük katkıları oldu. Özellikle altyapıya verdiği önemle ve oradan yetiştirdiği oyuncularla futbolumuza önemli kazanımlar sağladı. Trabzonspor Kulübü olarak, akademimize Sayın Özkan Sümer'in adını vermekten büyük bir onur duyuyoruz. Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde hem takımımıza hem de ülke futbolumuza genç yetenekleri kazandırmaya devam edeceğiz. Amatör branşlardaki takımlarımız da burada kamplarını yapabilecekler."
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