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  3. Trabzonspor'dan Altınordu'ya Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı cevabı

Trabzonspor'dan Altınordu'ya Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı cevabı

Trabzonspor'dan Altınordu'ya Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı cevabı

Trabzonspor, genç futbolcular Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı'yı transfer etmelerinden dolayı kendilerine tepki gösteren Altınordu Kulübüne cevap verdi.

Trabzonspor'un internet sitesinden yapılan açıklamada, bordo-mavili kulüple profesyonel sözleşme imzalayan Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı'ya ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtildi.

"Öncelikle, hem Trabzonspor'umuz hem de Türk futbolu için gelecek vadeden bu gençleri şimdiye dek yetiştiren Altınordu Kulübü başta olmak üzere oyuncuların daha önce futbol oynadıkları tüm kulüplere ve ailelerine emekleri için teşekkür ederiz." ifadesinin yer aldığı açıklamada, şöyle devam edildi: "Bugün sabah saatlerinde Altınordu Kulübünün resmi sitesinde yayımlanan açıklamayı ise büyük bir hayretle okuduğumuzu belirtmek isteriz. Kendi kulüplerinde yaşanan işleyiş sorunları nedeniyle futbolcularıyla profesyonel sözleşme imzalamaktan imtina edenler, transferler gerçekleştikten sonra talihsiz bir açıklama yaparak, kulübümüze yönelik yakışıksız ifadeler kullanmışlardır.

Şunu özellikle vurgulamak isteriz ki genç futbolcuların kulübümüzle sözleşme imzalamasını 'sonun başlangıcı' olarak göstermek, ilgili futbolcuların kariyerlerinde yaşayacakları yükselişi 'vahim bir tablo' şeklinde yansıtmak kimsenin haddine değildir. Bunun yanında yaşanan süreci 'komşunun bahçesinden meyve çalma' ifadesi ile ilişkilendirerek Trabzonspor gibi köklü bir camiaya 'leke' bulaştırmaya çalışmanın sporun ahlaki değerleriyle bağdaşmadığı da açık ve nettir."

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Söz konusu gençlerin kariyerlerini örseleyecek bu minvaldeki açıklamaların, futbol altyapısı ve gençlerin yetiştirilmesi noktasında önemli bir misyon üstlenmiş Altınordu Kulübü tarafından yapılması ve üstelik bu açıklamanın Trabzonspor gibi altyapıya verdiği önemle Türk futbolunun senelerdir saygısını kazanmış örnek bir kulübe karşı yapılmış olması olayın talihsizliğini çarpıcı biçimde ortaya koymaktadır. Son söz olarak transfer sürecindeki tüm işlemlerin yasal ve ahlaki çerçeveler içinde yapıldığını futbol kamuoyuna bir defa daha hatırlatır, Türkiye Futbol Federasyonu talimatları uyarınca başta Altınordu Kulübü olmak üzere iki futbolcumuzun yetişmesine katkıda bulunan tüm kulüplere gerekli yetiştirme bedellerinin ödeneceğini belirtmek isteriz."

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