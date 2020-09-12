SPOR GÜNDEMİ

Fener'in yeni golcüsü bu hafta geliyor Fener'in yeni golcüsü bu hafta geliyor Transferde tüm mesaisini forvet bölgesine harcayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, pivot santrfor isteyince rota Mario Mandzukic ve Bas Dost'a kırıldı. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Mandzukic'in menajeriyle bu hafta bir görüşme yaparak transfere nokta koymaya çalışacak. B planı ise Bas Dost'u kiralamak.

Trabzonspor'u reddetti, Cimbom'u seçti! İmzalar an meselesi Trabzonspor'u reddetti, Cimbom'u seçti! İmzalar an meselesi Okay Yokuşlu için teklifini 1,5 milyon euroya çıkartan Galatasaray, zorunlu satın alma opsiyonunu da 5 milyon euroya yükseltti. Celta Vigo bu rakamlara ikna olurken Cimbom, milli futbolcunun transferi için gün sayıyor. Öte yandan başarılı futbolcunun eski takımı Trabzonspor da transfer için devreye girdi ancak Okay Yokuşlu tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.

Trabzonspor'dan Alper Potuk'a veto Trabzonspor'dan Alper Potuk'a veto Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi ancak Bordo-Mavililerin teknik direktörü Eddie Newton, oyuncuyu veto etti.

Kaçan penaltıyı meğer bu yüzden Caner Erkin kullanmış Kaçan penaltıyı meğer bu yüzden Caner Erkin kullanmış Yazarımız Engin Verel, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanından döndüğü 2-1'lik galibiyeti yazdı.

Galatasaray perdeyi açıyor! İşte muhtemel 11'ler Galatasaray perdeyi açıyor! İşte muhtemel 11'ler Sarı-Kırmızılılar sezonun açılışını Gaziantep mücadelesiyle yapacak. Seyircisiz maçta yeni transferlerin birçoğu da sahne alacak. Sarı-Kırmızılılar, 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.