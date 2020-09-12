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aksam.com.tr
  • 12 Eylül 2020 Cumartesi 10:38
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Trabzonspor'dan Alper Potuk'a veto

Trabzonspor'dan Alper Potuk'a veto

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Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi ancak Bordo-Mavililerin teknik direktörü Eddie Newton, oyuncuyu veto etti.

Transfer çalışmalarına devam Trabzonspor için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Sarı lacivertli ekip ile sözleşmesini fesheden Alper Potuk, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında da ismi Trabzonspor ile anılan 29 yaşındaki oyuncunun transferi yönetim kurulu tarafından düşünülmedi. Teknik direktör Eddie Newton'ın ise oyuncu hakkında bilgiler aldığı ve daha sonra olumsuz karar verdiği öğrenildi.

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Trabzonspor'dan Alper Potuk'a veto
Trabzonspor'dan Alper Potuk'a veto

Trabzonspor'dan Alper Potuk'a veto

Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi ancak Bordo-Mavililerin teknik direktörü Eddie Newton, oyuncuyu veto etti.

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