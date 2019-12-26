Trabzonspor'da Yusuf Sarı sakatlığı sebebiyle en az 4 hafta forma giyemeyecek
Süper Lig'de bu sezon sakatlık haberiyle en çok gündeme gelen takımlardan biri olan Trabzonspor'da Yusuf Sarı'nın durumu belli oldu.
Bu sezon sakatlıklarla başı dertte olan Trabzonspor'a bir kötü haber daha geldi.
Trabzonspor'un Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Yusuf Sarı'da ikinci derece yırtık tespit edildi. 21 yaşındaki futbolcu, en az 4 hafta bordo-mavili takımla çalışamayacak.
Kayserispor maçında forma giyemeyecek olan Yusuf Sarı'nın Antalya kampına da katılıp katılmayacağı daha sonra belli olacak.
(TRT Spor)