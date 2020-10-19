Trabzonspor'da yönetimin ortak kararı Avcı

Trabzonspor'un lige iyi başlayamaması yönetimi harekete geçirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu dün İstanbul'da bazı yöneticilerle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Toplantının ana konusu teknik direktör Eddie Newton oldu.
Bazı yöneticiler, "Newton ile devam etmemiz hata olur. Daha ligin başındayken değişikliğe gidelim" görüşünü ortaya attı. Bir başka grup da bu fikre destek verip sezon başında da gündeme gelen Abdullah Avcı'ya teklif götürülmesini istedi.
Abdullah Avcı ile görüşülecek
Yapılan değerlendirme sonrası teknik adam için net bir karar çıkmazken, Abdullah Avcı ile bir görüşme yapılacağı öğrenildi. Bu hafta içinde teknik adam konusu netliğe kavuşacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, golcüsü Radamel Falcao'ya verdiği "çift forvet" yanıtının ardından yıldız futbolcuyla özel bir şekilde ilgilendiği iddia edildi.
Montero, “Menajerim, Beşiktaş'tan teklif olduğunu söyleyince başka bir seçenek istemedim” dedi.
Rangers ve Kasımpaşa maçlarında yenik duruma düşüp maçı çeviremeyen oyuncularından aynı senaryonun tekrarlanmamasını isteyen Teknik Direktör Fatih Terim, ilk golün önemini anlattı. Tecrübeli çalıştırıcı, iki golcüsü Falcao ve Diagne ile de özel görüşme yaptı ve rakibin zaaflarını anlattı.
Beşiktaş'taki performansı tartışılan Hırvat stoper, milli takımda da gözden düşmeye başladı. İsveç maçında şans bulamayan Vida, Fransa karşılaşmasında yaptığı hatalarla eleştiri topladı.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dimitris Pelkas, milli ara sonrası Göztepe ile oynanan maça ilk 11'de başladı. İlk maçında topu ağlarla buluşturan futbolcu, Fenerbahçe'de gol atan ilk Yunan oyuncu olarak tarihe geçti.
Marcao'yu devre arasında ya da sezon sonunda satmaya hazırlanan Galatasaray, Brezilyalı stoperin yerine Velez Sarsfield'da forma giyen Luis Abram'ı transfer edecek.