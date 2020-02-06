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aksam.com.tr
  • 06 Şubat 2020 Perşembe 10:36
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  • 06 Şubat 2020 Perşembe 10:36

Trabzonspor'da yeni transfer Manuel da Costa'nın performansı teknik heyeti sevindirdi

Trabzonspor'da yeni transfer Manuel da Costa'nın performansı teknik heyeti sevindirdi

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Trabzonspor'un devre arasındaki transferlerinden Manuel da Costa, idmandaki performansıyla teknik heyeti sevindirdi.

Trabzonspor'un yeni transferi Manuel Da Costa, antrenmanın ilgi odağı oldu. Stoper olmasına rağmen daha önce oynadığı kulüplerde golcü kimliğiyle de tanınan 33 yaşındaki futbolcu, dünkü çalışmada mesafe tanımaksızın sık sık kaleyi yokladı ve gol atmayı başardı. Onun bu istekli ve hırslı hali teknik heyeti de memnun etti.

(Sabah)

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