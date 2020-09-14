Trabzonspor'da yeni transfer Flavio Silva sınıfı geçemedi

Trabzonspor'da Beşiktaş maçında ilk 11'de başlayan ve penaltıya sebebiyet verip oyundan atılan yeni transfer Flavio Silva, sınıfta kaldı.

Trabzonspor'da yeni transferlerden sadece Flavio Silva ilk 11'de yer aldı.

24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Abdulkadir Parmak ile savunmanın önünde forma giydi. Brezilyalı futbolcu, 43'te Bernard Mensah'ı formasını arkadan çektiği için sarı kart gördü. 63. dakikada ise Beşiktaş korner kullanırken Atiba'ya sarıldığı gerekçesiyle penaltıya sebebiyet verdi ve ikinci sarıdan atıldı. Flavio sahada kaldığı 63 dakikada 37 pas atarken yüzde 91.9 isabet sağladı. 12 ikili mücadelenin yarısını kaybeden Flavio, 4 tane top kapabildi.