Trabzonspor'da yeni transfer Flavio Silva sınıfı geçemedi

Trabzonspor'da yeni transferlerden sadece Flavio Silva ilk 11'de yer aldı.
24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Abdulkadir Parmak ile savunmanın önünde forma giydi. Brezilyalı futbolcu, 43'te Bernard Mensah'ı formasını arkadan çektiği için sarı kart gördü. 63. dakikada ise Beşiktaş korner kullanırken Atiba'ya sarıldığı gerekçesiyle penaltıya sebebiyet verdi ve ikinci sarıdan atıldı. Flavio sahada kaldığı 63 dakikada 37 pas atarken yüzde 91.9 isabet sağladı. 12 ikili mücadelenin yarısını kaybeden Flavio, 4 tane top kapabildi.
Trabzonspor'da sakatlık kâbusu devam ediyor.
Rıdvan Dilmen, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan ilk hafta maçının ardından konuştu.
Forvet transferini artık tamamlamak isteyen Beşiktaş, Atletico Madrid'in 32 yaşındaki Hırvat golcüsü Nikola Kalinic'le anlaşma sağladı.
Vedat Muriqi'nin ardından golcü arayışlarını sıklaştıran Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da gündemindeki Ze Luis için Porto'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
Okay Yokuşlu transferinde mutlu sona ulaşamayan Galatasaray, Sporting Lizbon'un ön liberosu Idrissa Doumbia'yı satın alma opsiyonuyla kiralıyor. Portekiz ekibinin maaşında yüzde 40 indirime zorladığı Fildişi Sahilli oyuncu takımından ayrılma kararı aldı. Mönchengladbach, Werder Bremen, Anderlecht ve Club Brugge gibi talipleri olan 22 yaşındaki futbolcunun ilk tercihi Galatasaray.
Sarı-lacivertlilerde, "Emre Belözoğlu'nin sportif direktörlüğü neden açıklanmıyor?" sorusu cevabını buluyor.