Trabzonspor'da yeni Sörloth belli oldu: Iheanacho

Süper Lig’in zirvesinde yer alan ve koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor için Nijerya basınından flaş bir iddia geldi. Çıkan haberlerde, İngiliz ekibi Leicester City’nin, bonservisi Crystal Palace’ta olan Alexander Sörloth’un yükselişine hayran kalmaları nedeniyle Kelechi Iheanacho için de aynı formül üzerinde durduğu belirtildi. Sezon başında Sörloth’u Palace’tan kiralayan ve Norveçli oyuncuyu adeta yıldıza çeviren Bordo- Mavililer’den, Nijeryalı forveti de yeniden yükselişe geçirmesi istenecek.
Opsiyonu kullanılacak
Karadeniz devinin ise olası bir görüşme durumunda bu öneriye sıcak bakması bekleniyor. Bu sezon 25 gol, 6 asistle ön plana çıkan Sörloth’un 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmayı planlayan Fırtına, Real Madrid, Bayern Münih, Manchester United, Chelsea, Milan ve Napoli gibi devlerin ilgisi sonrasında yıldız oyuncuyu 25- 30 milyon Euro gibi astronomik bir rakama satabilir. Trabzonspor, bu boşluğu da Nijeryalı yıldız Kelechi Iheanacho ile doldurabilir.
(Fanatik)
Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, bir dönem İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Faslı stoper Medhi Benatia'nın peşine düştü. Şu anda Fas'ın Al Duhail takımında oynayan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun gelecek sezon sarı-lacivertli formayı giyebileceği dile getirildi.
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, sözleşmesi sona erecek olan Jose Sosa ve Filip Novak ile anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcular imzalarını video konferans yöntemiyle atacaklar. Başkanın bu fikrini oyuncular da çok sevdi.
Zekeriya Alp'in kurduğu atletik performans birimi dünyada bir ilke imza attı.
Fırtına, maliyeti uygun, geleceği parlak isimleri kovalıyor 23'lük forvet için Liverpool Montevideo ile temas kuruldu.
Galatasaraylı Radamel Falcao yaptığı paylaşımda koronavirüs salgınının bitmesi için takipçilerine dua etme çağrısında bulundu.
Nijerya basınından ses getirecek iddia... İngiliz ekibi Leicester City, Kelechi Iheanacho'yu, Sörloth'u adeta küllerinden doğuran ve yıldıza çeviren Bordo-Mavililer'e kiralamak istiyor. Ada ekibinin hedefi, 27.7 milyon Euro'ya transfer ettikleri Nijeryalı golcüyü yeniden kazanmak.
İstanbulspor'da yardımcı antrenör olan İbrahima Yattara, “Futbol oynarken Türkiye'de başarılı oldum, antrenör olarak da başarılı olmak istiyorum. İnşallah en kısa zamanda Trabzonspor'da çalışmak istiyorum” dedi.