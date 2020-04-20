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aksam.com.tr
  • 20 Nisan 2020 Pazartesi 07:29
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  • 20 Nisan 2020 Pazartesi 07:29

Trabzonspor'da yeni Sörloth belli oldu: Iheanacho

Trabzonspor'da yeni Sörloth belli oldu: Iheanacho

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Nijerya basınından ses getirecek iddia... İngiliz ekibi Leicester City, Kelechi Iheanacho'yu, Sörloth'u adeta küllerinden doğuran ve yıldıza çeviren Bordo-Mavililer'e kiralamak istiyor. Ada ekibinin hedefi, 27.7 milyon Euro'ya transfer ettikleri Nijeryalı golcüyü yeniden kazanmak.

Süper Lig’in zirvesinde yer alan ve koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor için Nijerya basınından flaş bir iddia geldi. Çıkan haberlerde, İngiliz ekibi Leicester City’nin, bonservisi Crystal Palace’ta olan Alexander Sörloth’un yükselişine hayran kalmaları nedeniyle Kelechi Iheanacho için de aynı formül üzerinde durduğu belirtildi. Sezon başında Sörloth’u Palace’tan kiralayan ve Norveçli oyuncuyu adeta yıldıza çeviren Bordo- Mavililer’den, Nijeryalı forveti de yeniden yükselişe geçirmesi istenecek.

Opsiyonu kullanılacak

Karadeniz devinin ise olası bir görüşme durumunda bu öneriye sıcak bakması bekleniyor. Bu sezon 25 gol, 6 asistle ön plana çıkan Sörloth’un 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmayı planlayan Fırtına, Real Madrid, Bayern Münih, Manchester United, Chelsea, Milan ve Napoli gibi devlerin ilgisi sonrasında yıldız oyuncuyu 25- 30 milyon Euro gibi astronomik bir rakama satabilir. Trabzonspor, bu boşluğu da Nijeryalı yıldız Kelechi Iheanacho ile doldurabilir.

(Fanatik)

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