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aksam.com.tr
  • 01 Eylül 2020 Salı 22:15
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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

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AA

Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki akşam antrenmanında, bordo-mavili futbolcular kuvvet ve taktik çalışmaları yaptı.

Bordo-mavililer, hazırlıklara yarın devam edecek.

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