Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki akşam antrenmanında, bordo-mavili futbolcular kuvvet ve taktik çalışmaları yaptı.
Bordo-mavililer, hazırlıklara yarın devam edecek.
Geçen sezon Fenerbahçe'nin Al Ittihad kulübünden Garry Rodrigues'in ismi bir süredir Olympiakos'la anılıyordu. Bu konuda ilk resmi açıklama oyuncunun kulübü Ittihad'dan geldi. Suud devinin basın sözcüsü Hüseyin El Şerif, anlaşmanın yakın olduğunu söyledi.
Beşiktaş ismi sık sık başka takımlarla anılan Dorukhan Toköz'e İtalyanların Udinese kulübü talip oldu.
Transfer dönemine bomba gibi giren Fenerbaheçe, bir yandan kadroda düşünmediği isimleri göndermeye hazırlanıyor... Hasan Ali Kaldırım'la yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde şimdi sıra Tolgay Arslan'a geldi. 30 yaşındaki futbol, Hannover 96 ile görüşmelere başladı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, kademeli olarak TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e harcama limiti getirmeyi planladıklarını açıkladı.
Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdü.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK'a elenen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turundan dahil olan Galatasaray ve Alanyaspor'un Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri kimler oldu?