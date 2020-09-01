SPOR GÜNDEMİ

Araplardan ilk resmi açıklama geldi: Olympiakos'a gidiyor! Araplardan ilk resmi açıklama geldi: Olympiakos'a gidiyor! Geçen sezon Fenerbahçe'nin Al Ittihad kulübünden Garry Rodrigues'in ismi bir süredir Olympiakos'la anılıyordu. Bu konuda ilk resmi açıklama oyuncunun kulübü Ittihad'dan geldi. Suud devinin basın sözcüsü Hüseyin El Şerif, anlaşmanın yakın olduğunu söyledi.

Dorukhan'a Udinese kancası Dorukhan'a Udinese kancası Beşiktaş ismi sık sık başka takımlarla anılan Dorukhan Toköz'e İtalyanların Udinese kulübü talip oldu.

F.Bahçelilere Tolgay müjdesi! Hannover yolcusu... F.Bahçelilere Tolgay müjdesi! Hannover yolcusu... Transfer dönemine bomba gibi giren Fenerbaheçe, bir yandan kadroda düşünmediği isimleri göndermeye hazırlanıyor... Hasan Ali Kaldırım'la yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde şimdi sıra Tolgay Arslan'a geldi. 30 yaşındaki futbol, Hannover 96 ile görüşmelere başladı.

Nihat Özdemir'den 'harcama limiti' açıklaması Nihat Özdemir'den 'harcama limiti' açıklaması TFF Başkanı Nihat Özdemir, kademeli olarak TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e harcama limiti getirmeyi planladıklarını açıkladı.

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdü.