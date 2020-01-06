Trabzonspor'da yeni hedef Bundu

AKŞAM

TRABZONSPOR’DA transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor... Badou Ndiaye’yi Stoke City’den kiralayarak devre arasının ilk transferini yapan Karadeniz ekibi, şimdi de gözünü Mustapha Bundu’ya çevirdi. Danimarka ekiplerinden Aarhus GF’de forma giyen Sierra Leoneli oyuncu için girişimlerin önümüzdeki hafta başlayacağı belirtildi. 22 yaşındaki sağ kanat için kiralama teklifi nde bulunulacak. Bordo-Mavililer ayrıca, Todor Nedelev için de pusuda bekliyor. Bulgar oyuncu için temasların devam ettiği gelen bilgiler arasında...