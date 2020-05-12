Trabzonspor'da vaka yok

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş kaleci arayışlarını sürdürüyor Beşiktaş kaleci arayışlarını sürdürüyor Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinden sonra kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İbrahim Sehic'i gündemine aldı.

Fatih Terim'den Gökhan Gönül'e veto Fatih Terim'den Gökhan Gönül'e veto Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Gökhan Gönül'e Galatasaray'dan veto... Teknik direktör Terim, 35 yaşındaki futbolcuyu istemediğini yönetime iletti.

Fenerbahçe'de bir koronavirüs vakası daha Fenerbahçe'de bir koronavirüs vakası daha Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışan bir personelinde daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Anlaşma tamam, imzalar atılıyor! Cimbom'u sevince boğan transfer Anlaşma tamam, imzalar atılıyor! Cimbom'u sevince boğan transfer Gelecek sezonun transferleri için futbolcu satarak kaynak oluşturmak isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Suudi Arabistan ekibi Al Nasr, geçen sezonun devre arasında Sarı-Kırmızılılardan kiraladığı Maicon ile yeni sözleşme imzalıyor. Suudi basınında yer alan habere göre, Galatasaray'la görüşmelerde sona gelindi.

Mert Hakan'dan Terim'e sürpriz telefon! Fener'e mi gidiyor? Mert Hakan'dan Terim'e sürpriz telefon! Fener'e mi gidiyor? Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe de devreye girmişti. Fatih Terim'i arayan başarılı futbolcu, “Size bir söz verdim. Merak etmeyin. Yeni sezonda Galatasaray formasını giyeceğim” dedi.

Prens Selman'ı yıkan haber Prens Selman'ı yıkan haber Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Newcastle United sahipleriyle 300 milyon Sterlin karşılığında anlaşmaya varmıştı ancak İngiltere Premier Lig yönetimi, Siyah-Beyazlı ekibin satışını erteledi.