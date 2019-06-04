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04 Haziran 2019 Salı 13:45 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 13:45

Trabzonspor'da Ünal Karaman imzayı atıyor

Trabzonspor'da Ünal Karaman imzayı atıyor

Trabzonspor Kulübü, futbol takımının teknik direktörü Ünal Karaman ile 6 Haziran Perşembe günü sözleşme imzalayacak.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ünal Karaman için Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü saat 14.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği belirtildi.     

Açıklamada, daha önce 5 Haziran'da yapılacağı duyurulan bayramlaşma programının ise imza töreninin hemen ardından gerçekleştirileceği kaydedildi.     

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, bir süre önce Ünal Karaman ile iki yıllık sözleşme imzalayacaklarını açıklamıştı.

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