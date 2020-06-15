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aksam.com.tr
  • 15 Haziran 2020 Pazartesi 11:27
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Trabzonspor'da tüm testler negatif

Trabzonspor'da tüm testler negatif

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Trabzonspor'da her hafta rutin olarak uygulanan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıklandı.

Trabzonspor'da yapılan sekizinci koronavirüs testlerinde de pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin sekizincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır."

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