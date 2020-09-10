Trabzonspor'da Trondsen, Marlon ve Pereira, Beşiktaş maçında yok

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında üç gün sonra karşılaşacağı Beşiktaş maçı öncesi 3 futbolcusundan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Bordo-Mavililerde Trondsen, Marlon ve Pereira, dev maçta forma giyemeyecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yarın başlayacak yeni sezon için mesaj yayımladı.

Ronaldo, Messi'yi ikiye katladı

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'yla 101 gole ulaşıp tarihe geçti. Portekiz, İsveç'i 2-0'la geçerken ağları iki kez sarsan “Makine” milli takım formasıyla 101. sevincini yaşadı. Messi ise onun yanına bile yaklaşamadı.