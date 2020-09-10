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aksam.com.tr
  • 10 Eylül 2020 Perşembe 13:08
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Trabzonspor'da Trondsen, Marlon ve Pereira, Beşiktaş maçında yok

Trabzonspor'da Trondsen, Marlon ve Pereira, Beşiktaş maçında yok

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Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında üç gün sonra karşılaşacağı Beşiktaş maçı öncesi 3 futbolcusundan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Bordo-Mavililerde Trondsen, Marlon ve Pereira, dev maçta forma giyemeyecek.

Süper Lig'in açılış haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'a sakat oyunculardan kötü haber geldi. TRT Spor'un haberine göre; Bordo-Mavili takımda sakatlıkları bulunan Trondsen, Marlon ve Pereira, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Marlon ve Pereira'nın arka adalesinde yırtık tespit edilirken Trondsen’in sakatlığının boyutu ise çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.

Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesi 13 Eylül Pazar günü saat 20:00'de Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

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