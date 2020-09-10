Trabzonspor'da Trondsen, Marlon ve Pereira, Beşiktaş maçında yok

Süper Lig'in açılış haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'a sakat oyunculardan kötü haber geldi. TRT Spor'un haberine göre; Bordo-Mavili takımda sakatlıkları bulunan Trondsen, Marlon ve Pereira, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
Marlon ve Pereira'nın arka adalesinde yırtık tespit edilirken Trondsen’in sakatlığının boyutu ise çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.
Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesi 13 Eylül Pazar günü saat 20:00'de Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.
Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında üç gün sonra karşılaşacağı Beşiktaş maçı öncesi 3 futbolcusundan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Bordo-Mavililerde Trondsen, Marlon ve Pereira, dev maçta forma giyemeyecek.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yarın başlayacak yeni sezon için mesaj yayımladı.
Futbol hasreti sona eriyor. Süper Lig'de yeni sezon heyecanı yarın başlıyor. Start yarın Çaykur Rize - Fenerbahçe maçıyla veriliyor. Şampiyonluk yaşamış 5 takım maddi zorluklara rağmen kadrosuna 69 oyuncu kattı. 21 takımla, devre arası olmadan sürecek lig, 42 haftada bitecek.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacaktır. Bu kulübün parasını çöpe atmam” dedi.
Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'yla 101 gole ulaşıp tarihe geçti. Portekiz, İsveç'i 2-0'la geçerken ağları iki kez sarsan “Makine” milli takım formasıyla 101. sevincini yaşadı. Messi ise onun yanına bile yaklaşamadı.
İspanyol basınında çıkan haberlerde Nikola Kalinic'in transferinde Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu yazıldı.