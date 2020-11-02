Trabzonspor'da teknik direktör arayışı sürüyor

Bordo-Mavililer’de, Tamer Tuna ve Şota’nın isimleri ön plana çıkmış durumda. Trabzon’a transferi konusunda konuşan Tamer Tuna, “Devre arasına kadar takım çalıştırmayı düşünmüyorum. Trabzonspor önemli bir camia. Ancak teknik direktörlük için ne bir teklif aldım, ne de yönetimden birisiyle görüştüm” ifadelerini kullandı. BordoMavili Yönetim, Tuna ve Şota ile bugün görüşmelere başlayacak. Yönetim bu hafta içinde teknik direktör sorununu çözmek istiyor. Takım kaptanlarının da futbolcularla bir toplantı yapması bekleniyor.
Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor galibiyetini değerlendirdi.
Türk basketbolunun efsane ismi 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 88 yaşında hayatını kaybeden Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit için başsağlığı mesajı yayımladı.
Spor dünyası, 88 yaşında yaşamını yitiren Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit için taziye mesajı yayınladı.
Evinde Lyon ile kozlarını paylaşan Lille, Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Lyon'un beraberliği Zeki Çelik'in kendi kalesine attığı golle geldi.
İngiltere Premier Ligi'nde haftanın haftaında Arsenal, Manchester Ünited'ı deplasmanda 1-0 yendi. Konuk ekibin golü Pierre-Emerick Aubameyang'tan (penaltı) geldi.