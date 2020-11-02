AKŞAM

Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor'da teknik direktör arayışı sürüyor.

Bordo-Mavililer’de, Tamer Tuna ve Şota’nın isimleri ön plana çıkmış durumda. Trabzon’a transferi konusunda konuşan Tamer Tuna, “Devre arasına kadar takım çalıştırmayı düşünmüyorum. Trabzonspor önemli bir camia. Ancak teknik direktörlük için ne bir teklif aldım, ne de yönetimden birisiyle görüştüm” ifadelerini kullandı. BordoMavili Yönetim, Tuna ve Şota ile bugün görüşmelere başlayacak. Yönetim bu hafta içinde teknik direktör sorununu çözmek istiyor. Takım kaptanlarının da futbolcularla bir toplantı yapması bekleniyor.