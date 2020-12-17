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aksam.com.tr
  • 17 Aralık 2020 Perşembe 17:46
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Trabzonspor'da sürpriz gelişme! Kadro dışı bırakıldılar

Trabzonspor'da sürpriz gelişme! Kadro dışı bırakıldılar

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Trabzonspor; Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate'nin "performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı" kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Adana Demirspor’a mağlup olarak kupaya veda eden Trabzonspor’da Plaza, Diabate ile Bilal Başacıkoğlu'nun kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

Süper Lig’de aldığı başarısız sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan ve son olarak geçen sezon şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası’na bu sezon çıktığı ilk maçta veda eden Trabzonspor’da bu maçın ardından teknik ditrektör Abdullah Avcı'nın kararı doğrultusunda Plaza, Diabate ile Bilal kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Alınan bu kararda oyuncuların performansının etkili olduğu kaydedildi.

Bordo-mavili kulüpten kadro dışın kalan oyuncularla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

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