Trabzonspor'da Sturridge ve Mikel'in parası onlara gidecek

LİGLERE verilen koronavirüs arasında Trabzonspor Yönetimi, mukavelelerini uzatmak istediği Sosa ve Novak konusunda girişimlerini hızlandırdı.

AKŞAM

LİGLERE verilen koronavirüs arasında Trabzonspor Yönetimi, mukavelelerini uzatmak istediği Sosa ve Novak konusunda girişimlerini hızlandırdı. Tamamen bu iki futbolcuya yönelen idareciler, yıldızların temsilcileriyle orta yolu arıyor. Bu arada Sturridge ve Mikel sonrasında maaş bütçesinde açılan 3 milyon euronun da Sosa ile Novak için kullanılacağı öğrenildi.